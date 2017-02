‘Não olhe para mulher dos outros com maldade’, pede Papa

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

No discurso, Francisco criticou o adultério e disse que a traição pode acontecer no simples olhar

Em seu Angelus deste domingo (12), o papa Francisco pediu para os cristãos não olharem com “maldade” para a mulher dos outros.

No discurso, Francisco criticou o adultério e disse que a traição pode acontecer ao simplesmente se olhar para uma mulher que não é a sua “com intenções de posse”.

“O adultério, como o furto, a corrupção e todos os outros pecados, é concebido primeiro no nosso íntimo. Não olhem com olhos maldosos, com olhos de posse, para a mulher dos outros”, acrescentou.

No mesmo pronunciamento, o líder da Igreja Católica também instou os fiéis a não insultarem o próximo e afirmou que os xingamentos se tornaram tão banais quanto um “bom dia”. “Quem insulta um irmão o assassina no coração. Por favor, não insultem”, completou.

O Angelus é uma das celebrações semanais do Papa e acontece todos os domingos, quando o Pontífice aparece em uma das janelas do Palácio Apostólico voltadas para a praça São Pedro, no Vaticano. (ANSA)