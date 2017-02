Corpo de Bombeiros captura jibóia em quintal de casa, em Sena Madureira

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Homens do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados na manhã deste domingo (12) para atender uma ocorrência nas proximidades da praça da Linha do Tiro. Na ocasião, eles conseguiram capturar uma cobra jibóia que avançava pra dentro de um quintal.

Os moradores chamaram os Bombeiros, através do 193, depois que notaram a presença do animal peçonhento. “Foi uma cena rara no nosso bairro, por isso, acionamos os Bombeiros antes que alguém matasse o animal ou acontecesse algo pior”, comentou o morador Manoel Freire Damasceno.

Essa não é a primeira vez que uma cobra Jibóia é encontrada em vias públicas na cidade de Sena. Há cerca de um mês, moradores se depararam com esse mesmo animal no bairro do Bosque. A cobra será devolvida à floresta – seu habitat natural. (SenaOnline)