Caminhonete e carro de passeio colidem na madrugada, em Rio Branco

Durante a madrugada deste domingo (12), dois veículos acabaram colidindo de maneira violenta na rua Isaura Parente na capital acreana Rio Branco.

As marcas do acidente mostram que mesmo após o choque, os veículos ainda desceram a rua por pelo menos 20 metros até finalmente parar.

Testemunhas do local do acidente afirmaram não saber o que teria causado a colisão, porém alguns moradores das proximidades, que correram para verificar o que estava acontecendo, dizem ter visto o condutor de um dos veículos visivelmente alcoolizado se evadindo do local.

Os envolvidos estariam apenas feridos, não houve a confirmação da morte de nenhum deles. Os veículos envolvidos no acidente ficaram praticamente destruídos com o impacto da batida. (Com informações 3 de Julho)