Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Caso aconteceu no Wyoming

Um caminhão esmagou um carro da polícia que fazia patrulhamento em uma estrada de Elk Mountain, Wyoming, nos Estados Unidos.

O acidente, ocorrido dia 10, foi causado pelo vento. Segundo a página da Wyoming Highway Patrol, nenhum policia estava no carro no momento do acidente.

Veja a imagem impressionante abaixo: