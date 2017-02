Polícia Militar apreende duas armas de fogo durante Operação Álcool Zero

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) prenderam na noite desta quinta-feira, 9 de fevereiro, dois homens com duas armas de fogo durante a Operação Álcool Zero.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (B.O), a operação estava montada na Estrada das Placas, bairro Vanderley Dantas, quando foi dado voz de parada para uma dupla em uma motocicleta.

Ao realizar a buscar pessoal foi apreendido com o condutor um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, e com o garupa, os policiais apreenderam outro revólver calibre 32 com seis munições intactas e ainda uma pequena quantidade de maconha.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as providências necessárias ao caso.

