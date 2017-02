Incêndio destrói casa no João Eduardo e família acredita em crime

Uma casa ficou parcialmente destruída após um incêndio na manhã deste sábado (11) na Travessa Osasco, bairro João Eduardo I, em Rio Branco. Não havia ninguém no local no momento, mas segundo os irmãos do morador da casa, a suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos. De acordo com o major Marcos Velasquez, o incidente levou cerca de 20 minutos para ser controlado.

“Não foi possível identificar a causa do incêndio, apenas uma perícia no local pode verificar se houve algum tipo de agente catalizador de reação ou se foi algum fenômeno termoelétrico que pode ter causado o incêndio”, ressaltou.

O chapeiro Francisco Cleison da Silva de, 30 anos, disse que a casa é herança da família, mas que estava a venda depois que o irmão foi internado para tratar um câncer nos ossos. “Começou de dentro. Cheguei aqui e já estava acabado. Vou vender, não vou ficar aqui. Tristeza grande”, lamentou.

Já a irmã de Silva, Cleiva Cristina da Silva, de 40 anos, disse que o irmão que vivia no local costumava trazer usuários de drogas para o local. Ela ainda aponta a possibilidade que algum deles possa ter provocado as chamas.

“Meu irmão está internado na Fundação tem três meses. Ele morava sozinho aqui e a gente resolveu vender a casa para procurar outro canto e não vir mais para cá. Os amigos do meu irmão vinham fumar droga aqui. Ele trazia esse pessoal para cá e aí como meu outro irmão expulsou esse pessoal, hoje tivemos a notícia que tinham colocado fogo”, finaliza. (Com informações G1 Acre)