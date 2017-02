Fabricante lança boneca inspirada em adolescente transexual

Inspirada em Jazz Jennings, a adolescente protagonista da série documental “I am Jazz”, do canal TLC, a boneca será apresentada na Feira de Brinquedos em Nova York na próxima semana

Uma fabricante de brinquedos nos Estados Unidos, a Tonner Doll Co., anunciou o lançamento da primeira boneca transexual no mercado.

Inspirada em Jazz Jennings, a adolescente protagonista da série documental “I am Jazz”, do canal TLC, a boneca será apresentada na Feira de Brinquedos em Nova York na próxima semana.

De acordo com a companhia, a boneca “Jazz” deve estar disponível para venda a partir de julho.

“A Jazz representa tudo que respeito desde o ponto de vista da natureza humana: é incrivelmente valente, inteligente, carinhosa e criativa”, comentou Robert Tonner, dono da companhia, que já fez brinquedos do Homem-Aranha, Harry Potter e Mulher Maravilha.

Jennings surgiu na mídia pela primeira vez quando tinha 6 anos, em um especial da apresentadora de TV americana Barbara Walters. Seus pais disseram à ABC News que ela se identifica como mulher desde o momento que começou a falar.