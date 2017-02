Dupla é presa com cartões clonados em loja de Rio Branco

Prisão ocorreu no momento em que suspeitos faziam compras no local.

Loja teve prejuízo de mais de R$ 10 mil; suspeitos foram soltos após TCO.

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos na manhã de sexta-feira (11) com ao menos sete cartões clonados. A prisão ocorreu na loja Rondobrás Auto Peças, Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, no momento que os suspeitos faziam uma compra.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) foi acionada após funcionários descobrirem que o pagamento das compras não estava sendo efetuado. A loja estima um prejuízo de R$10 mil em compras.

Os suspeitos foram levados pela PM para a Delegacia de Flagrantes (Defla) da capital acreana. A polícia informou que foram apreendidas cerca de 20 gramas de maconha na caminhonete da dupla. Os rapazes foram liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A reportagem, o gerente comercial da loja, que preferiu não ter o nome divulgado, disse, neste sábado (11), que os funcionários desconfiaram da dupla durante uma compra feita na quinta-feira (9). Os suspeitos teriam solicitado a entrega de uma bateria de carro em uma auto elétrica. Na hora de pagar, um deles distraiu o entregador e o outro desfez o pagamento.

“O rapaz que foi entregar não trabalha no caixa e não sabem como é o recibo original. Quando chegou a gente viu que era golpe. No dia seguinte eles chegaram aqui na loja e o funcionário me falou que tinham sido eles. Chamamos a polícia, que começou a investigar e apurar os detalhes.

O gerente confirmou também que um dos suspeitos estava preso no município de Feijó, interior do Acre, e foi solto no dia 4 de janeiro. Ele afirmou que a loja teve um prejuízo com 30 pneus e 10 baterias. Ao todo, o prejuízo ultrapassa os R$ 10 mil.

“Parece que aplicaram o golpe lá [Feijó] também. Fizeram lá na segunda [6] e na terça [7] já estavam aqui. É uma quadrilha grande, não é só esse pessoal. De repente pode ser mais porque vamos recebendo as faturas e quando não cai na conta vai retificar na operadora, que informa o que aconteceu”, detalhou.

A polícia relatou ainda que uma mulher também é suspeita de participar do esquema. Segundo os policiais, após serem soltos, os suspeitos retornaram na loja e ameaçaram os funcionários. ( com informações G1 Acre)