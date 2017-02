Coronel Marcos Kinpara é nomeado secretário adjunto de segurança pública

O Coronel da Polícia Militar do Acre Marcos Kinpara assumiu a função de Secretário Adjunto de Segurança Pública do Estado a contar de 01 de janeiro de 2017. Ao secretário adjunto cabe, estudar, apresentar e coordenar propostas que venham beneficiar e corroborar com o exercício e andamento do sistema de segurança pública, além de representar o secretário de Segurança Pública junto às autoridades e órgãos públicos.

O militar possui mais de vinte anos de experiência profissional e dedicação à corporação militar acreana e foi o primeiro policial militar do Acre a servir nas Forças de Paz da ONU, onde comandou tropas em missões no Sudão do Sul, na África, em 2015. Seu vasto conhecimento o torna um nome muito conhecido na caserna e referência entre os militares.

O coronel falou sobre sua expectativa em realizar o trabalho junto ao sistema integrado de segurança pública (SISP). “Espero poder utilizar a experiência adquirida ao longo da carreira para desempenhar bem as funções e prestar todo auxilio aos órgãos integrados ao sistema SISP em suas atividades peculiares”.

Comandos anteriores

Coronel Kinpara comandou as unidades operacionais: Companhia de trânsito da Polícia Militar do Acre, atualmente Batalhão de Trânsito (BPTRAN), o 10° Batalhão da Polícia Militar na fronteira do Brasil com Peru e Bolívia, 1º e 2º Batalhões da PM e o policiamento escolar da PMAC. Na parte Administrativa exerceu as funções de corregedor e subcorregedor geral da PM, atualmente, exercia a função de diretor operacional da PMAC.

Qualificação Profissional

Marcos Kinpara é Bacharel e pós graduado em Segurança Pública, Bacharel em Direito e Licenciado em Letras Inglês pela Universidade Federal do Acre, além de possuir cursos de especialização em segurança pública realizados Estados brasileiros detém curso de Info Communication – Tóquio/Japão e curso de gestão superior em segurança pública – Florida/Estados Unidos.

Assessoria PMAC