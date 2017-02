Ajuda para quem perdeu tudo em incêndio

Edvan Pires de Araújo morador do Rio Tarauacá, Seringal Apuana , Colônia Boa Vista, teve sua casa incendiada na noite do último sábado, perdendo tudo que tinha. Na luta contra o fogo, consegui salvar esposa, um filho de 4 meses, sogra e mais 9 crianças que estavam lá para ‘fazer farinha”.

Eles estão hospedados agora no Bairro Luis Madeiro, última rua próximo ao rio, casa da Sra ALBECIRA MACIEL DE SOUZA

Quem puder ajudar ligar para 999249261. (Com informações Blog do Accioly)