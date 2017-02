Vídeo inédito mostra Senna pouco antes de morrer em sua última corrida

Gravações amadoras das do GP de San Marino foram compartilhadas no Youtube por um torcedor norueguês

Poucos brasileiros se esquecem que o dia 1º de maio de 1994 foi um dos dias mais tristes para o esporte nacional e para o mundo.

Após o acidente no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, Ayrton Senna não resistiu e deixou os fãs desolados.

Neste dia que marcou para sempre a história da F1, o norueguês Thomas Gronvold, que estava na plateia, gravou a corrida das arquibancadas e fez uma série de cenas de bastidores desta corrida, que hoje ganham um valor inestimável.

No vídeo, é possível ver o piloto brasileiro nos boxes, seu desempenho na pista, o acidente de Pedro Lamy com JJ Lehto e as voltas que antecederam o trágico acidente.

Confira!