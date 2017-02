Vereadores recebem movimentos para debater reajuste da passagem

A Câmara de Vereadores de Rio Branco recebe na manhã desta sexta-feira, 10, integrantes de movimentos comunitários, estudantis e políticos para o primeiro debate deste ano no âmbito da Casa sobre o aumento da passagem de ônibus na capital. O encontro ocorre antes da reunião do Conselho Tarifário, marcada para a tarde desta sexta-feira.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre (Sindcol) apresentou uma planilha de custos para a Prefeitura da capital que prevê que a passagem passe de R$ 3 para R$ 4, embora o diretor-presidente do RBTrans, Gabriel Forneck, afirme ser contra o aumento. Na planilha da prefeitura, a priori, o aumento é de R$ 3 para R$ 3,85. (AC 24 Horas)