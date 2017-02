Na praia do Amarílio, três escopetas são apreendidas pela PM

Integrantes da facção criminosa comando vermelho foram presos na passagem de ontem para hoje no bairro Praia do Amarilio, em Sena Madureira. Em poder do bando, os PMs apreenderam três armas de fogo, dois aparelhos celulares e, ainda, produto entorpecente.

Na ocasião do flagrante foram presos quatro indivíduos identificados até o momento como Fred, Sebastião (Caboquin), Márcio e Edmilson.

De acordo com a PM, as armas são: 01 escopeta calibre 12, 01 escopeta calibre 36 e outra de fabricação caseira. Todo o material foi entregue na Unidade de Segurança Pública de Sena juntamente com os infratores. (SenaOnline)