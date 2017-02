Policia Civil prende duas pessoas em Tarauacá

A Policia Civil prendeu na tarde de ontem, quinta feira, 09, Raimundo Nonato Teixeira, 31, e Flávio Vieira da Silva, 27, sob acusação de tráfico, roubo e receptação.

As prisões foram realizadas no bairro Senador Pompeu, região periférica do município. Raimundo foi preso pela prática de venda de entorpecente e Flavio pela prática de roubo e receptação. Ambos foram encaminhados a delegacia para os devidos procedimentos e posteriormente encaminhados ao presídio local.

“Estamos intensificando o trabalho da polícia investigativa no sentido de fortalecer e manter a paz social do município” observou delegado José Obetanio. (Asscom PM)