Polícia apreende 12 quilos de drogas e prende acusado de tráfico

Os policiais do Segundo Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 12 quilos de drogas em uma residência, no ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a droga estava em poder de Gilmarlo Silva do Nascimento, de 24 anos. Uma denúncia anônima feita ao Centro Integrado em Operações (CIOSP) levou os policiais ao local.

De acordo com a denúncia, a droga estaria escondida dentro de uma caixa na casa do Gilmarlo Silva. Os policiais encontraram em uma caixa ao lado da cama. Pesada a droga rendeu a quantidade de 12, 57 quilos.

O entorpecente estava dividido em 17 barras grandes e outras três pequenas.O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) pelo crime de tráfico de drogas. (AC 24 Horas)