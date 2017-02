Mulher tenta entrar no presídio com carregadores e drogas dentro de vassoura, em Sena Madureira

Caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) no presídio Evaristo de Moraes.

Elissandra da Silva, 21 anos, moradora no ramal da Lobão, foi presa na manhã desta sexta-feira (10) tentando entrar no presídio Evaristo de Moraes com 2 carregadores e 7 trouxinha de maconha dentro de uma vassoura. De acordo com informações, a vítima foi ao presídio a pedido de uma amiga e que entregaria os carregadores e as drogas para um detendo.

Elissandra foi flagrada durante revista quando pretendia visitar um detento.

Presa em flagrante, Elissandra será encaminhada no final da tarde desta sexta-feira para o hospital João Câncio Fernandes, onde será feito o exame de corpo delito. Em seguida, ela deve ser encaminhada para o presídio feminino. (SenaOnline)