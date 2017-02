Moradores protestam pedindo melhorias no bairro Remanso

Famílias que vivem no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul (AC), interditaram as ruas Benjamin Constant e Porto Seguro, em protesto pedindo melhorias na infraestrutura da comunidade. As ruas foram interditadas com pedaços de madeira e caixas de lixo da prefeitura da cidade.

Segundo alguns moradores, a comunidade sofre há pelo menos um ano devido à falta de assistência por parte do poder público municipal. Além disso, a grande quantidade de entulho acumulado às margens da estrada dificulta o tráfego de veículos e até mesmo a passagem de pessoas.

“Falta coleta de lixo, as ruas estão totalmente cheias de crateras, tomadas por urubus e ratos. O risco aqui está diretamente relacionado à falta de higiene, onde varias pessoas já foram acometidas por dengue, hepatites e até mesmo leptospirose”, reclamou um morador.

A moradora Francisca Hipólito, de 83 anos, que é cadeirante, contou à reportagem da TV Juruá que precisou ser carregada nos braços por um dos filhos para receber atendimento do Serviço Móvel de Urgência (Samu) devido à estrada não dar condições de trafego.

“Na cadeira de rodas não tem condições sair de casa. Se não fosse pela ajuda do meu filho, com certeza já não estaria nem viva”, desabafou.

Segundo Manfrine Pinheiro, secretario de Gestão e Administração, o problema já foi repassado ao setor de limpeza e de obras do município. “Nós vamos iniciar um trabalho de coleta de lixo e de entulho no local, num prazo máximo de três a quatro dias”, prometeu. (AC 24 Horas)