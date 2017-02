Local de Rio Branco-AC x Figueirense é alterado; ingressos estão à venda

O duelo entre Rio Branco-AC e Figueirense, marcado para quarta-feira (15), pela primeira fase da Copa do Brasil, estava programado para ser realizado no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, mas nesta quinta-feira (9), o departamento de competições da CBF divulgou alteração no local do confronto para a Arena da Floresta, na capital acreana. A mudança foi motivada pela não renovação do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Florestão, segundo a informação publicada no site da entidade.

Nesta quinta-feira, a direção do Rio Branco iniciou a venda de ingressos para a partida. São 2,5 mil bilhetes disponíveis, segundo o diretor de futebol do clube, Carlinhos Farias. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas do Supermercado Araújo do Aviário, Isaura Parente, Rua Rio de Janeiro e Tangará, no Posto Ipiranga do Mercado do Bosque e na bilheteria no clube, no CT José de Melo, em Rio Branco. Os preços são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

O confronto contra o Figueirense será o primeiro jogo oficial do Estrelão na temporada. A partida será disputada na Arena da Floresta, às 23h30 (de Brasília). Conforme o novo regulamento da competição, o time visitante joga pelo empate para avançar à próxima fase.

Globoesporte