Governo vai fortalecer cadeia produtiva da borracha em Plácido de Castro

A Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof) apresentou aos técnicos da instituição em Plácido de Castro os investimentos previstos para o município em 2017.

Uma das principais apostas é fortalecer a cadeia produtiva da borracha na região. Serão investidos em Plácido de Castro, durante o ano, cerca de R$ 310 mil na atividade extrativista.

Os recursos são destinados ao pagamento da subvenção pelo governo e à distribuição de kits sangria para a produção do Cernambi Virgem Prensado (CVP), beneficiando 230 famílias.

A produção de borracha em Plácido de Castro foi a maior do Acre no ano passado. Segundo levantamento da Seaprof, foram mais de 105 mil quilos produzidos no município.

Um dos principais incentivos para a produção da borracha é a subvenção paga aos extrativistas. Atualmente, o governo desembolsa R$ 2,30 por quilo de CVP de seringal nativo e R$ 1,30 por quilo oriundo de seringal de cultivo.

“Com a instalação de mais usinas de beneficiamento, o apoio do governo e a participação dos produtores, nos últimos anos houve um resgate da atividade, que voltou a se tornar uma importante fonte de renda para as famílias extrativistas”, destaca Ademir Batista, coordenador da cadeia produtiva da borracha na Seaprof.

Mas os investimentos em Plácido de Castro não se resumem apenas à borracha. O município vai receber outros R$ 417 mil divididos em ações de 300 hectares de mecanização agrícola, apoio na produção de hortaliças, implantação de unidade de referência para criação de abelhas em ferrão, entrega de kits de pescaria artesanal e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“São recursos extremamente importantes para que possamos desenvolver as ações que permitam o desenvolvimento da produção familiar na zona rural de Plácido de Castro”, explica Danilo Costa, gerente da Seaprof no município.

Planejamento será apresentado em todos os municípios

O ano de 2017 será de investimentos na produção familiar. A Seaprof prevê gastar mais de R$ 80 milhões na promoção do desenvolvimento e na geração de renda no campo. Para que isso seja concretizado, é preciso alinhar as ações e aplicar os recursos de forma otimizada.

“Recurso público tem que ser aplicado da forma mais correta possível. A determinação que temos do governador Tião Viana é de que façamos todo o esforço para que as ações cheguem a todos os produtores familiares. Por isso, é importante que os escritórios tenham consciência do tamanho do investimento e da responsabilidade em cada município”, destaca Thaumaturgo Neto, gestor da Seaprof.

