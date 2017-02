Gol começa a operar em março novo voo de Cruzeiro do Sul a Manaus

Uma boa notícia para os acreanos. A partir do dia 7 de março a empresa Gol Linhas Aéreas começa a operar com voos diretos de Cruzeiro do Sul para Manaus. A iniciativa é uma forma de incentivar o turismo na Amazônia.

Para a secretária de Turismo, Rachel Moreira, a forma integrada de trabalhar o turismo na Amazônia trará bons frutos para todos os estados do Norte.

Segundo ela, ainda este ano uma campanha de divulgação nacional e internacional sobre o potencial turístico da região amazônica será veiculada. “Paralelamente, estamos também trabalhando outros voos, no intuito de fomentar o turismo no Acre”, declarou a gestora.

Agência