Foto de Donald Trump com roupão ‘viraliza’ na internet

O magnata voltou a ser vítima das montagens feitas pelos internautas

Depois de modificarem a imagem de Trump enquanto tentava abrir uma caneta, agora chegou a vez de uma fotografia antiga do presidente dos Estados Unidos, onde ele aparece apenas de roupão deitado sobre sua cama.

O fórum online reddit voltou a atacar com as famosas batalhas de photoshop, e divulgaram mais de 60 montagens feitas com esta imagem de Donald Trump.

Alguns dos resultados são divertidíssimos e viralizaram na rede.