Eike recebe primeira visita após passar 11 dias em Bangu

Advogada Flávia Sampaio, mulher do empresário, é a primeira pessoa a ir ao Complexo Penitenciário de Gericinó visitá-lo

O empresário Eike Batista recebeu visita da esposa, a advogada Flávia Sampaio, na manhã desta sexta-feira (10) no em Bangu 9, no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio.

As informações são da coluna de Lauro Jardim, do site do jornal O Globo.

Flávia é a primeira pessoa a visitar Eike desde que o milionário foi preso, há 11 dias. Ainda de acordo com o jornal, ela esteve no presídio na condição de advogada, fora do dia de visitação.

O casal não terá momento íntimo, e deve apenas conversar no parlatório da prisão, separados por um vidro.