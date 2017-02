‘Chaves’: Florinda Meza faz revelação dolorosa sobre morte de Bolaños

“Não passa um dia que eu não me lembre daquela manhã”, desabafa a atriz

Florinda Meza, eternizada como a Dona Florinda da vila do ‘Chaves’, fez uma revelação dolorosa sobre a morte do marido, Roberto Bolaños, que dava vida ao personagem principal.

A viúva declarou ter ficado 8 horas abraçado ao corpo do ator e humorista, morto em novembro de 2014. Ela conta que ficou o tempo todo perto do marido, sem ir ao banheiro ou se alimentar. “Depois de tanto tempo na mesma cama, quiseram que eu saísse e eu não quis”.

Segundo o TV Foco, a atriz continua sofrendo com a saudade. “Não passa um dia que eu não me lembre daquela manhã e o instante de sua morte. É uma coisa extremamente forte pra mim! Sei que minha família, minha irmã está preocupada de me ver assim. Mas não tem um dia em que eu não chore muito”, desabafou.

Bolaños e Florinda ficaram juntos por 37 anos, mas apenas oficializaram a união em 2004.