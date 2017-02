Termina hoje prazo de inscrição para processo seletivo do IDM

Termina nesta quinta-feira (9), o prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi. O processo visa recrutamento e formação de cadastro reserva de mediadores de aprendizagem mensalista (zona urbana).

Esses profissionais irão atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. São ofertadas três vagas com bolsa a ser paga no valor de R$ 3.000,00 mensal, referente à 40 horas.

Para a inscrição deverão ser entregues os documentos abaixo descritos, das 8h30min às 11h30min e de 14h30min às 17h30min, nos seguintes locais:

Rio Branco – Unidade Central – Rua Riachuelo, n.º 138, bairro José Augusto, CEP: 69.606-020 (ao lado da escola Humberto Soares).

No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar em envelope único, os seguintes documentos:

Ficha de inscrição, correspondente ao curso de interesse, anexa ao envelope, devidamente preenchida e sem rasuras (especificando o município e código por requisito mínimo para o qual concorre), de acordo com o quadro de distribuição de vagas;

Fotocópia de Comprovante de Escolaridade;

Fotocópia do Documento Oficial de Identidade com foto;

Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Fotocópia de documentos que comprovem os requisitos mínimos exigidos neste certame. Não sendo necessária a apresentação de Curriculum Vitae ou Lattes;

Declaração de que não há Incompatibilidade ou Impedimento para o Recrutamento.

Os inscritos serão selecionados por meio de análise documental e prova didática.

Editais completos devem ser conferidos no Diário Oficial do Acre (http://www.diario.ac.gov.br/), edição de 06/02/2017, a partir da pág. 25.