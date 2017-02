Rocha pede liberação de crédito para habitação de profissionais da segurança pública no pais

O deputado Federal Major (PSDB) participou na tarde desta quinta-feira, 09, de uma audiência no ministério da Fazenda, na pauta do escontro estava a solicitação de crédito para o financiamento de recursos para a construção de habitações para os profissionais da área da Segurança Pública do país.

Acompanharam parlamentar acreano os deputados federais Cabo Sabino (PR/CE), e o Capitão Augusto (PR/SP), membros da Frente Parlamentar da Segurança Pública.

No ministério os parlamentares foram recebidos pelo Diretor de Programa do Ministério da Fazenda e Assessoria Técnica, Dr. Júlio César Costa Pinto.

Rocha disse que a disponibilização deste recurso irá mudar a realidade de muitos profissionais da área da segurança pública.

“Será uma grande ação a favor de milhares de homens e mulheres que trabalham na área da segurança pública que sonham com uma boa habitação”, disse o parlamentar. (Asscom)