Polícia Militar frustra roubo e recupera produtos oriundos de crimes no Alto Acre

Uma ação policial desencadeada por policiais militares do 10° batalhão culminou na prisão de um agente e na apreensão de um menor infrator após o cometimento de um roubo a um posto de gasolina na noite dessa quarta-feira, 08, no bairro Beira Rio, município de Epitaciolândia.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Publica (Ciosp) para atender a uma ocorrência de roubo, sob posse de uma arma de fogo, em um posto de combustível. No local da ação criminosa, foram subtraídos celulares e outros bens que estavam com as vitimas.

Após o colhimento de todas as informações sobre as características dos autores, os militares iniciaram um acompanhamento que findou na prisão de Alessandro de Oliveira, de 18 anos, e na apreensão de um menor de idade, ainda, portando os pertences das vitimas e a arma de fogo.

Uma denúncia anônima culminou na recuperação de mais objetos de furto e roubo

Ainda em ocorrência, foi delatado à guarnição que na residência de um dos autores do roubo tinham produtos de ações delituosas em Brasiléia e em Epitaciolândia. Os militares, devidamente autorizados, entraram na casa e constataram várias bicicletas e peças desmontadas de veículos no local.

Os autores, juntamente com os objetos envolvidos na ocorrência, foram encaminhados até a delegacia da Polícia Civil onde foram tomadas as medidas legais. (Asscom/PM)