Polícia alemã prende dois suspeitos de planejar atentado terrorista

Nesta quinta-feira (9), as autoridades alemãs informaram que prenderam dois suspeitos de planejar uma ataque terrorista no país.

Segundo informações da Reuters, os suspeitos são um argelino, de 27 anos, e um nigeriano, de 23, que fazem parte de um grupo salafista – os ultra-conservadores islâmicos -, e residem em Gotinga, no estado federado da Baixa Saxônia.

De acordo com a polícia, os indícios de um atentado iminente obrigaram a concretização da operação.