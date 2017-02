Manuel Marcos inicia os trabalhos na CMRB apresentando 200 indicações

Na manhã desta quinta-feira, 9, o republicano vereador, Manuel Marcos apresentou na casa legislativa, Câmara Municipal, 200, indicações em benefício da população rio-branquense. Mesmo diante do recesso parlamentar o vereador, esteve juntamente com sua equipe de assessores ativamente nos bairros da capital de Rio Branco realizando o trabalho de fiscalização e ouvindo as reivindicações de cada morador.

“Esse é o nosso principal objetivo, estar de forma assídua próximo da população para saber quais as principais problemáticas de cada bairro, para que assim possamos estar buscando soluções e melhorias para o povo através do executivo” Disse Manuel.

Em seu primeiro mandato Manuel Marcos foi considerado o 2º parlamentar mais atuante da Câmara Municipal, de acordo com o parlamentar, o seu segundo mandato não será diferente, atuação é um fator primordial em seu trabalho, “Essas 200 indicações que apresentei hoje a mesa diretora é fruto do trabalho que realizei juntamente com minha equipe nesse mês de janeiro, em meu segundo mandado vamos estar ainda mais atuantes, sempre junto com o povo” Encerrou.

Texto: Juliana Queiroz / Asscom – Manuel Marcos

Fotos: Victor Augusto / Asscom – Manuel Marcos