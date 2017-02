Maneira como cozemos o arroz pode até matar, dizem especialistas

Cozer arroz é muito fácil: basta colocar azeite em uma panela e refogar alho e cebola, acrescentar o arroz lavado, água fervente e depois deixá-la evaporar por completo. Simples, porém perigoso. Segundo cientistas, estudos recentes apontam que este tipo de cozimento libera arsênico, o que pode causar sérios problemas de saúde e até, em casos extremos, matar.

Segundo a revista Visão, a cozedura do arroz até que a água seque deixa vestígios do semimetal, um elemento tóxico que contamina o arroz ainda na fase de plantio (por uso de fertilizantes e da água). Dentre os problemas de saúde associados ao arsênico estão câncer, problemas cardíacos, diabetes, entre outros.

Nos testes realizados pelo professor de ciências biológicas na Universidade Queens de Belfast, Andy Meharg, no programa “Trust me, Im a Doctor” da BBC, o pior método é cozinhar uma porção de arroz em duas de água e consumir. A técnica saudável e menos prática é cozinhar e deixar o arroz repousando em água durante a noite, o que faz o alimento baixar em cerca de 80% os níveis de arsênico. Por fim, o terceiro método é o mais saudável: cozer uma porção de arroz em 5 porções de água e depois escorrer o arroz. Desta maneira, não são encontrados vestígios de arsênico no alimento.