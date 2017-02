Jovem sofre tentativa de homídio no Bahia Nova

Uma tentativa de homicídio ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, (09), na Travessa 13 de Maio, localizada no bairro Bahia Nova, região da Baixada da Sobral.

Segundo consta, o jovem Cleilton A.S, 16 anos, estava caminhando na rua citada acima, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou dois disparos na vítima. De acordo com informações, a motivação do crime seria queima de arquivo, pois dias atrás o adolescente presenciou um assassinato no bairro.

Após ser atingido, o jovem correu até a rua Fortaleza, onde caiu pedindo socorro aos populares. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado grave.

A Polícia Militar também esteve no local e após a coleta de informações, saíram a procura de suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

C. A. S, de 16 anos de idade.