Homem é morto a tiros na zona rural de Plácido de Castro

Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, (08), no Ramal Mendes Carlos, localizado no Km 84, do município de Plácido de Castro, interior de Rio Branco. A vítima identificada por Raimundo Nascimento foi alvejada por vários tiros.

Segundo informações, Raimundo vinha caminhando quando foi abordado por dois homens que conduzia uma motocicleta, o garupa sacou a arma e atirou várias vezes na vítima, após a ação, os assassinos fugiram do local. Moradores ouviram os tiros e foram averiguar o que tinha acontecido, ao chegar no local, encontraram Raimundo caído, aparentemente sem vida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por populares, mas ao chegar no local, só puderam constatar o óbito. Um patrulhamento foi feito na região, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela polícia civil do município.