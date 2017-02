Duarte sugere transmissão das sessões ao vivo

O vereador Roberto Duarte (PMDB) defendeu na manhã desta quinta-feira (9) que a Câmara Municipal de Rio Branco disponibilize, através do site e da página oficial no Facebook, a transmissão ao vivo das sessões do legislativo mirim.

Duarte justificou que é uma forma de comunicação que visa aproximar ainda mais os vereadores da população, levando informações em tempo real para novos públicos que, por algum motivo, não conseguem acessar os jornais de divulgação das ações do legislativo.

A transmissão facilitará o acesso às informações dando mais transparência ao povo Rio-Branquense.

(Com informações ORioBranco.Net)