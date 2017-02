Decore prende suspeito de assalto no bairro Castelo Branco

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DECORE), conseguiu prender um dos suspeitos de participar de um assalto ocorrido no bairro Castelo branco, onde dois veículos foram roubados.

O crime aconteceu no dia 25 do mês de Janeiro. O apresentado nesta quinta-feira (09), Márcio Brito de Oliveira (24), na companhia de dois homens e duas mulheres, fizeram os moradores de refém na casa por aproximadamente 7h, até saírem com os veículos, sendo um modelo Spin e outro modelo HRV.

Os carros segundo as investigações, foram vendidos no país vizinho, a Bolívia, onde provavelmente foram trocados por armas e drogas.

“Mesmo com a prisão de um dos envolvidos, as investigações agora continuam para prender os demais que já foram identificados. Este que prendemos, já estava com um mandado de prisão em aberto por ter cortado a tornozeleira eletrônica e deve também ser responsável por outros crimes de roubo a veículos, a investigação ta,bém deve apurar”, disse o delegado, Sérgio Lopes. (Com informações ORioBranco.Net)