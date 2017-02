Barça e pai de Messi devem retomar conversas por renovação nesta quinta

Responsável pela carreira do filho, Jorge Messi chegou nesta quinta-feira (8) a Barcelona para retomar as conversas sobre uma possível renovação de contrato de Lionel Messi. De acordo com o jornal Sport, este será o primeiro encontro entre as partes desde que o clube catalão apresentou ao jogador uma proposta pela extensão de seu contrato, atualmente válido até 2018.

Recentemente, o secretário técnico do Barcelona, Roberto Fernández, afirmou que está tranquilo quanto à renovação do craque. “Assim como estive com Mascherano, Busquets, Suárez e Neymar”, disse, em alusão a jogadores que também tiveram seus contratos estendidos.

