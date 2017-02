Abertas as inscrições para o 5º Campeonato Municipal de Futsal

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), abriu na última segunda-feira, 6, as inscrições para o 5º Campeonato Municipal de Futsal, organizado em parceria com as associações de moradores da capital. As inscrições, que vão até o dia 3 de março, são feitas através de fichas que podem ser obtidas na SEMEL (Av. Getúlio Vargas, 1906, Bosque), nos escritórios da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Social (SEMACS) nas regionais e na sede da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), no Parque da Maternidade.

“As inscrições são limitadas e pedimos para não deixar tudo para última hora”, disse Maria Rita Gonçalves, diretora do Departamento de Esportes e Lazer da SEMEL. 120 equipes disputarão esta edição do Campeonato em jogos que ocorrerão em várias quadras da capital.

Cada bairro poderá inscrever até duas equipes masculinas e femininas. Os atletas deverão ter idade superior a 16 anos para o masculino e 15 para o feminino. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3211-2203 ou diretamente com os presidentes das associações de moradores, os quais assinam a ficha de inscrição para o credenciamento da equipe.

Fonte: Assessoria