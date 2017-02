Incêndio destrói casa e comércio na Vila do Incra

Um comerciante perdeu tudo em um incêndio de grandes proporções que foi registrado durante a noite desta quarta-feira, (08), na Vila Do Incra (Porto Acre), distante de Rio Branco cerca de 29 quilômetros.

De acordo com informações do proprietário conhecido como ”Panta”, ele estava jantando juntamente com sua esposa, quando percebeu as chamas subindo entre a parede da sua casa e o muro do lanche que fica ao lado do seu bar.

Rapidamente ele correu para se salvar, pois o fogo se alastrou muito rápido, destruindo sua residência e em seguida passou para seu comércio que fica na parte da frente da casa. O proprietário de uma padaria que fica próxima ao bar, retirou todos os objetos do seu estabelecimento, temendo que o fogo passasse para seu comércio.

O fogo consumiu a casa, o bar e parte de uma lanche que fica ao lado de onde começou o sinistro. “Eu perdi tudo! meu bar estava com muito estoque de bebidas, minha mulher perdeu dinheiro, jóias, perfumes que ela vendia, só conseguimos salvar uma televisão”, disse. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a demora foi muita, pois não existe base de brigada de incêndio na Vila, e as viaturas vem de Rio Branco.

Os militares ao chegar no local, imediatamente controlaram as chamas, mas o prejuízo já era incalculável. As causas do incêndio ainda não são reconhecidas, somente através de um lado pericial que sairá daqui 30 dias será possível saber o que deu início ao fogo.

Fotos: Angélica Florêncio