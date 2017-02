Uninorte oferta mais de 500 vagas em cursos de graduação pelo FIES

Mais uma vez a União Educacional do Norte – UNINORTE oferta o maior número de vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no Acre. São mais de 500 vagas em 24 cursos de ensino superior, entre eles estão medicina e direito, nas faculdades Iesacre, Faculdade do Acre e Faculdade Barão do Rio Branco. As inscrições para concorrer ao FIES acontecem até às 20h59min (horário de Rio Branco) do dia 10 de fevereiro deste ano, por meio do site http://fiesselecao.mec.gov.br/.

Para solicitar o financiamento o aluno precisa ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir de 2010, e obtido nota superior a 450 pontos. Além de possuir renda mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Cronograma

07/02 a 10/02 |Período de inscrições;

13/02| Resultado da pré–seleção na chamada única e Lista de Espera;

14/02 | Conclusão da inscrição no Sisfies pelos estudantes pré–selecionados na chamada única;

14/02 a 03/03 | Os estudantes participantes da Lista de Espera que forem pré–selecionados deverão concluir sua inscrição no SisFies no prazo de 5 (cinco) dias. (Asscom)