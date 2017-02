Romildo Magalhães passa por cirurgia no coração; procedimento deve demorar 6 horas

O ex-governador do Acre, Romildo Magalhães, passa por uma cirurgia nessa quarta-feira (08) no Hospital Santa Juliana para implantar uma válvula aórtica no coração. A família do ex-chefe do executivo acreano informou à nossa reportagem que Magalhães foi encaminhado por volta das 10 horas para a sala da cirurgia. O procedimento deve demorar entre 4 a 6 horas.

Diabético e com problemas no coração, Magalhães recebeu um marcapasso, aparelho que é implantado em portadores de diversas doenças do coração e tem a função de observar e corrigir os defeitos do ritmo cardíaco. Ele também passou por procedimentos de cateterismo.

Segundo a família, esta é a terceira vez que Romildo Magalhães é submetido a procedimento no coração. O primeiro foi há 12 anos.

Para a realização da cirurgia, o ex-governador precisou bolsas de sangue. Encabeçada por sua filha mais nova, uma campanha foi lançada nas redes sociais para conseguir o estoque necessário. Familiares de Romildo e amigos deram início também a uma corrente de oração e fé.

“Eu e minha família agradecemos a todos que doaram, e aos que comunicaram família e amigos para ajudar a conseguir as bolsas de sangue. Meu pai será operado e agradecemos o apoio que todos estão nos dando, vocês tem lugares especiais em nossos corações! Caso meu Pai não precise de todas as bolsas, elas serão destinadas a outras pessoas, obrigada”, agradeceu Sâmara Magalhães. (Folha do Acre)