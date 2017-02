Retificado resultado do processo seletivo para agentes de edemias

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 8, apresenta a retificação do resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de agentes de vigilância em Saúde, supervisor de campo e supervisor geral de campos para intensificar as ações de controle de edemias em Cruzeiro do Sul (AC).

O resultado final dos aprovados se deu em virtude de Mandado de Segurança nº 1000079-65.2017.8.01.0000. Os candidatos poderão obter informações referentes ao processo junto a Secretaria de Estado da Saúde, por meio dos telefones (68) 3215-2769 e (68) 3215-2647 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215- 4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br. (AC 24 Horas)