Pai de Beyonce revela sexo de bebês

Mthew Knowles, o pai da cantora Beyoncé, falou ela primeira vez sobre a gravidez da filha, e contou que também foi pego de surpresa com a notícia.

Ao The Insider, Mathew disse que começou a receber mensagens de parabéns por SMS, e então decidiu fazer uma busca na internet para tentar descobrir o que estava acontecendo.

“Eu fiquei chocado! Recebi um SMS e pensei ‘Por que esta pessoa está me parabenizando?’. Ai veio a segunda mensagem de um de meus alunos da Texas Southern e eu pensei, ‘O que ele está falando?’. Pesquisei na internet. Não sabia de nada”, lembrou.

À publicação, Mathew pode ter deixado escapar um detalhe da gestação de Beyoncé. Segundo ele, Blue Ivy ganhará um irmão e uma irmã:

“Estou extremamente orgulhoso e feliz… Blue Ivy vai ter um irmão e uma irmã. Ela vai ficar muito contente”, disse ele. Ao perceber que havida dado a informação, o pai da cantora desconversou: “Não sei o sexo dos bebês, por isso tenho que dizer que ela vai ter irmão ou irmã”, disse.

Mathew também falou sobre a conversa que teve com Beyoncé, após tomar conhecimento da gravidez:

“Ela estava um pouco cansada e estava focada na sua performance no Grammy, mas nós tivemos uma maravilhosa conversa entre pai e filha”, completou.

Após confirmar a notícia com a filha, Mathew postou uma foto em que aparece agarrado com Beyoncé e Blue Ivy, e escreveu: “Obrigado por todas as mensagens de carinho e bençãos. Sou o avô mais feliz do mundo. Parabéns Beyoncé e Jay-Z.”

Beyoncé ainda não falou oficialmente sobre o sexo dos bebês.

Foto alcançou 10 milhões de curtidas

A foto em que Beyoncé aparece grávida de gêmeos, postada na última quarta-feira (1º), segue batendo recordes no Instagram.

Após a postagem, a imagem se tornou a mais curtida do Instagram em questão de horas, e segue recebendo, comentários, compartilhamentos e curtidas dos fãs da cantora.

Na manhã desta terça-feira (07/02), o registro atingiu a incrível marca de 10 milhões de curtidas. O número de comentários também impressiona, já são 475 mil mensagens deixadas pelos fãs.

UOL