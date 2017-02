Motos bolivianas viram sucatas em pátio do Detran

Em Brasileia, fronteira com a Bolívia e distante 219 km da capital acreana, centenas de veículos se acumulam no pátio do Departamento de Trânsito (Detran). Não é possível contabilizar o número exato de veículos, na sua maioria composta por motocicletas, mas sabe-se que a maioria são originários do país vizinho, Bolívia, apreendidos em solo brasileiro.

Muitos desses veículos bolivianos são objetos de processos judiciais e/ou envolvimento em fraudes bancárias. Enquanto nada é feito pelas autoridades, os bens ficam expostos ao sol, chuva e poeira, e são consideradas sucata.

Já não bastasse o descaso do poder público com os bens apreendidos, agora estão sendo despejados em um terreno que pertence ao ex-deputado federal, Zico Bronzeado (PT).

Com poucos funcionários, fica nítido a dificuldade no atendimento ao público e, controle dos veículos bolivianos, com isso, o problema cresce silenciosamente.

Em conversa com o senador e ex-governador Jorge Viana, o mesmo reconheceu o problema e disse que seu gabinete estaria à disposição, que o problema de fato tinha que ser resolvido.

Já o responsável pelo Detran na fronteira informou que vários Ofícios foram emitidos aos órgãos competentes da Bolívia, mas nenhuma resposta foi obtida.

Com informações de Dimas Gurgel, de oaltoacre.com