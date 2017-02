Jovem tenta matar avó de 81 anos para roubar dentadura com dente de ouro; Veja o vídeo

Um caso surpreendeu a cidade de Sarandi (PR). O neto tentou roubar a dentadura da avó, uma senhora de 81 anos, por possuir seis dente de ouro.

O rapaz de 22 anos junto com um amigo tentaram sufocar a pobre senhora com as cobertas durante a noite para retirar a prótese dentaria com os dentes de ouro, por sorte dona Lasinha gritou e conseguiu socorro.

Quando perguntada sobre como fica o coração de uma vó nesse momento. Dona Lasinha que é benzedeira no distrito, demonstrou tristeza e disse “Ele merece castigo e muito, muito”. O neto fugiu mas o colega se encontra preso. (Juruá em Tempo)

Veja a entrevista: