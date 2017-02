Especialista encontra 23 cobras cascavéis em casa nos EUA

As cobras estavam escondidas em um abrigo antitempestade, no subsolo da casa

Uma família norte-americana de Buffalo Gap, no Texas, chamou uma entidade especialista em cobras, a Big Country Snake Removal, para remover uma serpente cascavel encontrada dentro do vaso sanitário da residência.

Após uma breve análise, os especialistas descobriram que na verdade não havia só uma cobra na casa, mas um total de 23 serpentes.

Segundo informações do Globo, todas as cascavéis foram removidas com vida, de acordo com a CBS News.