Conselho Tarifário votará aumento da passagem de ônibus na sexta-feira

Uma convocação assinada pelo presidente do Conselho Tarifário de Rio Branco, Gabriel Forneck, que também é diretor-presidente da RBTrans, foi encaminhada aos demais conselheiros comunicando que na sexta-feira (10) será votado o aumento da passagem de ônibus.

O reajuste no valor da passagem de ônibus foi solicitado pelos empresários do setor de transporte na primeira quinzena de janeiro e desde então os 10 membros do conselho têm se reunido para deliberar sobre o assunto. O valor sugerido pelos empresários foi de R$ 4,08.

O pedido de reajuste causou repercussão nas redes sociais e fez com que representantes do movimento estudantil e vereadores se empenhassem em pedir que o valor não seja aumentado.

Na última terça-feira (7), a Câmara de Rio Branco aprovou a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar irregularidades no transporte coletivo da capital acreana. (Folha do Acre)