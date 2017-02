Brasileiro é preso no Japão por tráfico de cocaína

Pena para tráfico de drogas no país é de prisão e multa; não há pena de morte para este crime

Um brasileiro e dois peruanos foram presos pela Polícia da Província de Aichi, no Japão, no último domingo (5), por envolvimento com tráfico de cocaína. Fábio Kian Sartori, de 39 anos, havia sido detido em janeiro deste ano sob a suspeita de furtar um carro.

Sartori saiu do Brasil, mais especificamente de municípios vizinhos de Itariri, na região do Vale do Ribeira, e Peruíbe, no litoral de São Paulo, há cerca de vinte anos para “tentar a vida” no Japão. Desde então, pouco retornou para o Brasil, de acordo com o que contou um amigo de infância a um reporter do G1.

A emissora de TV japonesa CBC TV informou que o brasileiro e os dois peruanos, Ivan Araki Yamamoto, de 38 anos, e Fanny Fumiko Nagahama Girón, de 44 anos, eram investigados desde abril do ano passado sob suspeita de tráfico de cocaína.

De acordo com um outro jornal japonês Chunichi, a polícia local prendeu um outro peruano de 56 anos com drogas no valor de ¥2 milhões (cerca de R$ 27 mil) em abril do ano passado. Aí começaram as investigações para realizar as prisões desta semana.

O jornal japonês informou também que o brasileiro confessou ter apenas ajudado os peruanos. Os demais suspeitos negam qualquer participação no crime.

O brasileiro ficará preso sozinho por duas semanas, sem receber visitas ou conversar com qualquer pessoa. A polícia está investigando os pertences dele para encontrar mais envolvidos.

O Consulado do Brasil no Japão não comentou o caso. Apenas informou que quem comete um crime e é preso no Japão deve ser julgado de acordo com a legislação local. E também acrescenta que entrou em vigor no ano passado um tratado entre os dois países “referente a transferência das pessoas que foram julgadas e condenadas. Isto é, com o consentimento do indivíduo e dos países envolvidos, o condenado poderá cumprir a sua pena no seu país de origem”.

A pena para tráfico de drogas no país é de prisão e multa.