Atlético-AC recebe América-MG com obrigação de vencer para ir à 2ª fase

A Copa do Brasil vai começar e já pode terminar nesta quarta-feira (8), para Atlético-AC eAmérica-MG. As duas equipes se enfrentam na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre, em jogo único, a partir da 23h30 (de Brasília). Conforme o novo regulamento da competição, na primeira fase o time visitante joga pelo empate para avançar à segunda fase. Ou seja, ao Galo Carijó só a vitória interessa para que a participação no torneio não seja resumida a apenas uma partida. Será a primeira vez que os dois times se enfrentam.

O Atlético-AC, atual campeão acreano, está em pré-temporada desde o dia 12 de dezembro e não faz uma partida oficial desde o dia 4 de setembro de 2016, quando foi eliminado pelo Moto Club nas quartas de final do Brasileiro da Série D. Apesar de quase dois meses de treinos, a equipe não fez nenhum jogo amistoso nesse período, situação que preocupa o técnico Álvaro Miguéis pela falta de ritmo de jogo. O time celeste fechou a preparação para a estreia nesta terça-feira (7) e não deve contar com o principal jogador do elenco, o atacante Polaco. Recuperado recentemente de cirurgia no joelho direito, o atleta não deve estar entre os relacionados para o jogo. O técnico Álvaro Miguéis não quer correr o risco de perder o atleta por causa de uma lesão muscular.

O América-MG, atual campeão mineiro e rebaixado para a Série B nacional em 2016, viajou 3.537 quilômetros até a capital acreana e não quer voltar para casa sem a vaga na próxima fase na bagagem. O Coelho, comandado pelo técnico Enderson Moreira, já fez três jogos na atual temporada, dois pelo Campeonato Mineiro e um pela Copa da Primeira Liga.

No histórico de confrontos entre acreanos e mineiros na competição, os visitantes levam ampla vantagem. Em seis jogos, são quatro vitórias mineiras, sendo três por goleada, e dois empates.

O trio de arbitragem da partida é de São Paulo. O árbitro principal será Flávio Rodrigues de Souza, que terá como auxiliares Herman Brumel Vani e Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro será Carlos Ronne Casas de Paiva, do Acre.

Atlético-AC: o técnico Álvaro Miguéis deve levar a campo o melhor que tem disponível. O time celeste será formado por Babau, Januário, Diego, Miller, Antônio Marcos; Leandro, Joel, Careca, Weverton, Jeferson e Rafael Barros.

América-MG: o treinador Enderson Moreira escalou o Coelho no último treino com João Ricardo; Auro, Messias (Makton), Rafael Lima e Ernandes; Gustavo Blanco, Gerson Magrão, Tony e Matheusinho; Felipe Amorim (Mike) e Hugo Almeida.

Atlético-AC: Polaco, atacante

América-MG: sem desfalques

Globoesporte