André Gonçalves deixa a Globo após 27 anos

André Gonçalves, de 41 anos, ator que está na Globo há quase trinta anos, deixou a emissora para se dedicar a outros trabalhos.

O contrato de Gonçalves com a Globo chegou ao fim nesta segunda-feira (06) e ele decidiu não renovar, segundo informações do jornal O Globo. O ator tinha vínculo com o canal carioca desde 1990 e, agora, vai se dedicar ao teatro, onde vai entrar em cartaz com a peça “Depois do Amor”, junto com a esposa, Danielle Winits.

Gonçalves estreou na Globo na novela “Vamp”, em 1991. Esteve em novelas como “A Próxima Vítima” e “Cara & Coroa”. Em 2002, participou da segunda temporada do reality “Casa dos Artistas”, no SBT. O ator logo retornou à emissora carioca e, em 2004, atuou em “Senhora do Destino”.

De lá para cá, André Gonçalves esteve em novelas como “Alma Gêmea”, “Paraíso Tropical”, “Caminho das Índias”, “Salve Jorge”, “Império”, entre outras. Sua última novela na Globo foi “Malhação”, em 2015. Nos últimos tempos, o ator foi pouco aproveitado. Em 2016, esteve no “Super Chef Celebridades”, reality de culinária do “Mais Você”.

OTVFOCO