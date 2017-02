Agricultor com câncer aguarda há 4 meses por consulta, denuncia deputado

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) afirmou durante discurso na manhã desta quarta-feira (8), na Assembleia legislativa do Acre (Aleac), que o governo do Acre não realizou o pagamento da empresa terceirizada que realiza exames para os hospitais públicos do estado.

O tucano também fez uma denúncia referente ao caso de um agricultor do interior diagnosticado com câncer de próstata e que espera há mais de quatro meses por uma consulta.

“O senhor Odílio Alves Feitosa está na casa de terceiros e as pessoas já estão incomodadas com a presença dele, quando disseram que ele seria atendido em penas um mês. Isso é uma vergonha, é um descaso com o cidadão que paga seus impostos”, desabafou o parlamentar.

De acordo com o deputado, o paciente está usando uma sonda. “Primeiro ele esperou 45 dias para fazer uma biópsia, com a demora a família resolveu pagar para agilizar o processo, mas ele continuou aguardando e até agora nada. Voltou lá e pediram um raio X do tórax. Um raio X do Into leva 21 dias para entregar o resultado e ainda tem que fazer um exame de cintilografia, mas o equipamento da Fundação está quebrado”, diz.

Gonzaga destaca, ainda, que na Constituição, saúde é um direito de todos e um dever do Estado.

“Sem contar que temos a maior carga tributária do mundo. A vice-governadora disse que gastaram 16% a mais do que estava no orçamento, mas ninguém vê o que está sendo feito. As pessoas estão abandonadas, nem assistência social tem. Há uma real necessidade que o governo do Acre olhe mais para saúde e acabe com propaganda”, finalizou. (Folha do Acre)