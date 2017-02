Abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e 11ª Mostra Brasileira de Foguetes

A novidade deste ano é que professores também poderão construir e lançar foguetes

Estão abertas as inscrições para a 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e também para a 11ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). As escolas de Ensino Fundamental e Médio têm até o dia 19 de março para realizar o cadastro por meio do site da OBA.

A OBA é um evento aberto para a participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Podem participar da OBA alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até alunos do último ano do Ensino Médio.

O objetivo é levar a maior quantidade de informações sobre as ciências espaciais para a sala de aula, realizada em fase única, a olimpíada é voltada para todos os estudantes da Educação Básico e será realizada no dia 19 de maio.

A olimpíada é dividida em quatro níveis – os três primeiros são para alunos do Ensino Fundamental e o quarto para os do Ensino Médio – a prova é composta por dez perguntas: sete de astronomia e três de astronáutica. A maioria das questões é de raciocínio lógico. As medalhas são distribuídas conforme a pontuação obtida por cada nível.

Os alunos melhor classificados na OBA representarão o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica de 2018.

MOBFOG

Organizada pela OBA, a 11ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) também está com inscrições abertas.

Além dos alunos da Educação Básica podem participar também alunos do Ensino Superior e ocorre totalmente dentro da própria escola, com uma única fase.

O evento avalia a capacidade dos estudantes de construir e lançar, o mais longe possível, foguetes feitos de garrafa pet, de tubo de papel ou de canudo de refrigerante. A novidade deste ano é que professores também poderão construir e lançar foguetes.

Os estudantes do Ensino Médio que conseguirem os melhores lançamentos de foguetes serão convidados para a Jornada de Foguetes, evento anual que reúne alunos de todo país na cidade de Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. Para essa edição são esperados mais de 100 mil alunos. (Nany Damasceno)