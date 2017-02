Violência extrapolou todos os limites em Sena Madureira

Sena Madureira pede socorro. A afirmação é dos deputados Nelson Sales (PV) e Gerlen Diniz (PP). Eles denunciam que o município está mergulhado na violência e entregue a ação de criminosos que estariam tirando o sono da população. Os parlamentares destacam que o governo do Acre precisa assumir a responsabilidade de implementar medidas eficazes para colocar um ponto final na guerra de facções criminosas.

“Mesmo com as precárias condições oferecidas, as policias tentam dar uma reposta. Sena Madureira pede socorro no que diz respeito à segurança. Pelos menos seis bairros da cidade têm tiroteio toda noite. Os bandidos andam exibindo as armas dentro de comércios e residências, como se não houvesse poder. Vemos um governo desorganizado e despreparado no combate ao crime”, dispara Nelson Sales

Sales propõe a realização de uma audiência pública em caráter de urgência. A população precisa de uma resposta. “Não adianta dizer que são brigas de facções, mandar os policiais para as ruas sem munição, não resolve. A população precisa ser ouvida, as pessoas estão sofrendo, presas dentro de suas próprias casas. Já pensou se os familiares dos policiais daqui fizessem o mesmo que ocorre no espirito santo?”

Para Sales, a polícia do Acre é decente, mas não é respeitada. O deputado pde eu as autoridades parem de “ir para a mídia falar e nada fazer. Precisamos de ações concretas”. O deputado Gerlen Diniz também fez um desabafo sobre o que ele classifica como situação de insegurança e falta de presença do Estado no combate ao crime que estaria dominando o município de Sena Madureira.

“Já extrapolou todos os limites. Chegou a hora de o Estado agir de forma mais enérgica. As polícias e os agentes penitenciários são a última fronteira entre a população e a barbárie. Os profissionais se doam, entregam suas vidas nesta missão, mas não têm estrutura para fazer o enfrentamento com os criminosos. É preciso mostrar que o Estado é mais forte que a bandidagem”, finaliza. (AC 24 Horas)